Диетолог рассказал, как правило тарелки поможет восстановиться после новогодних праздников

Диетолог Семирядов: правило тарелки поможет наладить питание после Нового года
Наладить питание без вреда для здоровья после новогодних праздников поможет правило тарелки. Об этом радио Sputnik рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.

Специалист объяснил, что правилом тарелки называют универсальную систему питания, которая не требует подсчета калорий и каких-либо строгих ограничений.

«Тарелка условно делится на три части: 50% — овощи, желательно свежие, не термически обработанные, 25% — белковая часть, это может быть рыба, птица, яйца, морепродукты или нежирное мясо, последние 25% — сложные углеводы, например, цельнозерновые крупы, твердые макароны, картофель или батат», — рассказал врач.

По его словам, в день нужно употреблять от трех до четырех тарелок, в которых будет большое количество овощей и белковых продуктов. Диетолог также отметил, что в рацион также стоит добавить полезные жиры, источниками которых являются орехи, семена и оливковое масло.

При этом соусы следует подавать отдельно от блюд, чтобы снизить потребление лишних калорий.

До этого врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что после праздничных застолий важно восстановить работу ЖКТ и нормализовать обмен веществ. Для этого она посоветовала ввести в рацион зеленый чай, цитрусовые, яблоки и ягоды.

Ранее были названы витамины и минералы, которые укрепляют иммунитет зимой.

