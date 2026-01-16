Размер шрифта
Юрист ответил, может ли магазин оштрафовать за пробу продуктов до оплаты на кассе

Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Покупателя не могут оштрафовать или задержать за то, что он попробовал продукт продукт до оплаты. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что в российском законодательстве нет прямого запрета на употребление продуктов в торговом зале, однако, покупатель получает право на владение ими только с момента расчета на кассе.

«Поэтому, вскрывая упаковку в торговом зале, потребитель рискует создать конфликтную ситуацию с администрацией. Однако назначить нарушителю штраф в этом случае она не может. Максимум, что вправе сделать продавец, — это потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение», — сказал Русяев.

Если же человек съел или выпил продукт в магазине и не заплатил за него, это будет квалифицироваться как хищение. За это ему может грозить штраф. Например, при сумме товара до 1 тыс. по статье о мелком хищении (7.27 КоАП РФ) штраф составит до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 тыс. рублей.

Опрос kp.ru до этого показал, что некоторые люди хотя бы раз в жизни сдавали в магазины вещи, которыми до этого пользовались. В таком поступке признались 10% россиян. 9% респондентов поделились, что им доводилось приобретать вещь для одного мероприятия, например, фотосессии или праздника, а после возвращать товар в магазин.

Ранее сообщалось, что в ТПП ожидают роста цен в небольших магазинах и у частных мастеров.

