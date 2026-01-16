Юрист ответил, может ли магазин оштрафовать за пробу продуктов до оплаты на кассе

Юрист Русяев: магазин не может оштрафовать за пробу продуктов до оплаты на кассе

Покупателя не могут оштрафовать или задержать за то, что он попробовал продукт продукт до оплаты. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что в российском законодательстве нет прямого запрета на употребление продуктов в торговом зале, однако, покупатель получает право на владение ими только с момента расчета на кассе.

«Поэтому, вскрывая упаковку в торговом зале, потребитель рискует создать конфликтную ситуацию с администрацией. Однако назначить нарушителю штраф в этом случае она не может. Максимум, что вправе сделать продавец, — это потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение», — сказал Русяев.

Если же человек съел или выпил продукт в магазине и не заплатил за него, это будет квалифицироваться как хищение. За это ему может грозить штраф. Например, при сумме товара до 1 тыс. по статье о мелком хищении (7.27 КоАП РФ) штраф составит до пятикратной стоимости украденного, но не менее 1 тыс. рублей.

Опрос kp.ru до этого показал, что некоторые люди хотя бы раз в жизни сдавали в магазины вещи, которыми до этого пользовались. В таком поступке признались 10% россиян. 9% респондентов поделились, что им доводилось приобретать вещь для одного мероприятия, например, фотосессии или праздника, а после возвращать товар в магазин.

