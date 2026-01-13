В ТПП ожидают роста цен в небольших магазинах и у частных мастеров

Поэтапное повышение налога на добавленную стоимость (НДС) затронет около 2 млн представителей малого и среднего бизнеса — небольшие магазины, пункты бытовых услуг и частных мастеров. Это приведет к повышению цен на их услуги, сказал «Газете.Ru» эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, экономист Анатолий Никитин.

«Поэтапное снижение порога дохода для уплаты НДС на упрощенной и патентной системах налогообложения вводится в этом году. В 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн рублей, а начиная с 2028 года — 10 млн рублей. Данные изменения затронут порядка двух миллионов представителей малого бизнеса. В первую очередь это предприятия с оборотом от 15 до 40 млн рублей: небольшие магазины, пункты бытовых услуг и частных мастеров. Кроме изменения суммы уплачиваемых налогов, возрастут административные расходы, связанные с необходимостью вести более сложный бухгалтерский учет. Для потребителей это может привести к повышению цен», — отметил Никитин.

По его словам, для предпринимателей это может привести к закрытию или приостановке деятельности бизнеса, особенно в низкомаржинальных нишах — торговле и услугах. Наибольшие риски ощутят регионы, где упрощенный и патентный режимы сегодня обеспечивают занятость более половины работников малого бизнеса, заключил Никитин.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие налоговые изменения ждут россиян в 2026 году.