Стало известно, сколько россиян сдавали в магазины использованные вещи

Некоторые люди хотя бы раз в жизни сдавали в магазины вещи, которыми до этого пользовались. В таком поступке признались 10% россиян. Это следует из итогов опроса kp.ru.

9% респондентов поделились, что им доводилось приобретать вещь для одного мероприятия, например, фотосессии или праздника, а после возвращать товар в магазин. Однако они заверили, что поступали так не более одного или двух раз в жизни. При этом россияне добавили, что сдавали вещи в идеальном состоянии.

Еще 1% участников опроса признались, что делают так регулярно, считая, что в такой схеме нет ничего плохого. Они отметили, что на возврат товара выделяются две недели, и если в этот период вещь не была испорчена, от нее можно отказаться.

Однако другие 89% россиян заявили, что никогда так не поступали. Этим участникам опроса приходилось сдавать лишь бракованный товар. При этом многие осудили тех, кто возвращает ношенные и использованные вещи.

Оставшийся 1% проголосовали за вариант «другое».

Заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова до этого рассказала, что каждый год в январе некоторые покупатели возвращают использованные новогодние товары, купленные на маркетплейсах. Таким образом пользователи пытаются сэкономить на декоре и одежде.

Ранее в России призвали ввести понятие «потребительский экстремизм».