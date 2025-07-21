«Гойда!»: откуда взялось это восклицание и что оно значит

Почему старорусское междометие «гойда» стало мемом и при чем тут Охлобыстин

Боевой клич опричников «гойда» зафиксирован в исторических источниках и литературных произведениях. Во времена царствования Ивана Грозного подобное восклицание означало призыв к действию и использовалось в бою или во время казней неугодных государю лиц. В современной России воинственное междометие получило второе рождение и превратилось в интернет-мем. Почему это произошло — в материале «Газеты.Ru».

Первые упоминания слова «гойда»

Впервые восклицание «гойда» встречается в письменных источниках XVI века. Автором одного из них был немецкий дворянин Альберт Шлихтинг, который попал в плен к русским во время взятия литовской крепости Озерище в 1564 году. Он стал слугой и переводчиком врача-иностранца, состоявшего на службе у Ивана Грозного. Затем Шлихтинг сбежал в Речь Посполитую и перебрался в княжество Литовское, где и написал «Сказание о жизни и тирании государя Ивана», изданное примерно в 1571 году.

Если верить Шлихтингу, то клич «гойда» часто слышался на опричном дворе в Москве во время проведения казней.

Также стоит отметить труд итальянца Александра Гваньини, военного инженера и этнографа. Известно, что он присягнул на верность польскому королю и успел немного повоевать с русскими. В 1578 году в Кракове вышло его сочинение «Полное и правдивое описание всех областей, подчиненных монарху Московии, а также описание степных татар, крепостей, важных городов и, наконец, нравов, религии и обычаев народа». Гваньини отмечал, что опричники Ивана Грозного употребляли боевой клич «гойда» не только в бою, но и во время казней, а также приветствуя царя.

close Обложка книги «День опричника» Владимира Сорокина Издательство АСТ

В «Истории государства Российского» Николай Карамзин упоминает восклицание опричников, описывая времена правления Ивана Грозного.

«Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред Царем, восклицая: гойда! гойда! и славили его правосудие», — говорилось в IX томе «Истории…» Карамзина, вышедшем в 1821 году. В своих трудах автор ссылается на «Описание Московии» Гваньини.

Откуда взялось слово «гойда»

Есть мнение, что на Руси этот возглас плотно вошел в обиход во время монголо-татарского ига. Междометие могло быть образовано от тюркоязычного (или монгольского) окрика «Гои даа!», что означало призыв к действию или одобрение.

В «Толковом словаре Даля», который составлялся с 1819 по 1863 год, есть понудительное «гайда» (она же «айда») — «пойдем», «ступай», живей», «скорей» в переводе с татарского. И «гойкать» — глагол, образованный от междометия «го» и означающий «кричать и аукать». Согласно словарю Даля, «гойкали» на лошадей ямщики и псовые охотники, затравившие зайца.

Восклицательное междометие «гой» употреблял, например, Сергей Есенин: «Гой ты, Русь, моя родная!».

В «Толковом словаре» Дмитрия Ушакова упоминается «гайда». По мнению составителя, оно служило для призыва к совершению какого-либо действия: «Гайда работать!»

«Гойда» в литературе

Лексема встречается в романе Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный»: «Показались всадники, человек с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова. — Гойда! Гойда! — кричал он, — колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!».

Слово использовал в своей трилогии «Хождение по мукам» и Алексей Николаевич Толстой: «Конский топот приближался, как ветер перед грозой. Колеса уже загрохотали по булыжнику около станции. Раздались крики: «Гойда, гойда!». Звон стекол, выстрел, короткий вопль, удары по железу...».

Также этот клич есть в пьесе «Иван Васильевич» Михаила Булгакова. Когда режиссер Леонид Гайдай снимал по пьесе свою знаменитую комедию, он решил исключить из сценария непонятное слово.

В начале XX века первым предрек грядущую популярность воинственного клича писатель Владимир Сорокин — автор повести-антиутопии «День опричника», изданной в 2006 году. По сюжету в России будущего возродились архаичные порядки: на дворе 2028 год, в стране восстановлено самодержавие, отношения с Западом до того обострились, что решено возвести Великую Русскую Стену. В стране процветает показной патриотизм и происходит усиление карательных органов. При этом территорию России постепенно заселяют китайцы, имеющие в некоторых случаях больше прав, чем местные жители. Тогда и образуется личная гвардия государя — опричнина. Опричники отвечают за проведение карательной политики и кричат «гойда!» во время преследования неугодных лиц.

Как слово «гойда» стало мемом

На Красной площади 30 сентября 2022 года состоялся концерт-митинг «Выбор людей. Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. С патриотической речью на концерте выступил актер Иван Охлобыстин. Он заявил: «Существует такое древнерусское междометие «гойда!», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей! Гойда, братья и сестры! Гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемый безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся! Мы идем. Гойда!».

close Иван Охлобыстин во время митинга-концерта на Красной площади в поддержку итогов референдумов о вступлении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, 2022 год Антон Новодережкин/ТАСС

Фрагмент его выступления разлетелся по просторам интернета и стал вирусным. Многие комментаторы назвали речь Охлобыстина «убойной» и «воодушевляющей».

Позже актер объяснил, что специально к митингу не готовился, а сказал со сцены то, что накипело.

«Я пока вышел, я особо не подготавливался, я понял, что нужно сказать. Я знал, что будет много хейта и критики. Может, грохнут, скорее всего, и грохнут в будущем», — отметил актер.

Позже Охлобыстин объяснил, что под словом «гойда» он подразумевает только призыв к немедленному действию и не цитирует произведение Сорокина «День опричника», в котором слово используется в негативном контексте.

Стоит отметить, что в 2009 году Охлобыстин сыграл опричника в фильме «Царь» Павла Лунгина.

close Кадр из фильма «Царь» (2009) «Наше Кино»

Когда используют слово «гойда» в современной речи

Это выражение стало популярным, так как оно емко, лаконично и экспрессивно передает нужный смысл. При этом в официальной речи его лучше не использовать, поскольку оно имеет шутливую окраску и чаще всего употребляется в ироничной манере.

Случаи, при которых «гойда» используется в современной речи:

Спортивные состязания. Члены команды демонстрируют свою решимость и готовность противостоять сопернику восклицая «гойда!», что является показателем их сплоченности и нацеленности на положительный результат.

Историческая реконструкция. Реконструкторы могут использовать клич «гойда», когда воссоздают события времен правления Ивана Грозного. Стараясь делать это с максимальной достоверностью, они бросают жребий и разделяются на две группы: опричнину и земщину. Первые доминируют над вторыми, которые, по условиям игры, должны подчиняться. Таким образом, они воссоздают реалии, характерные для России второй половины XVI века.

Интернет-общение. Слово может быть уместно, если кто-то с пеной у рта отстаивает свою позицию, не считаясь с мнением других пользователей и переходя на личности. В этом случае восклицание подчеркнет ироничное, насмешливое отношение собеседника к происходящему.

Кстати, рок-группа «Алиса» презентовала музыкальный альбом «Гойда» в 2024 году. В него вошло 16 треков. Если вы фанат подобной музыки, то вполне уместно напевать куплеты одноименной песни «Гойда» из этого альбома.