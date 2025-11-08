На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге кубинца задержали после просмотра фото на его телефоне

В Петербурге туриста с Кубы задержали за фото закладок
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Приехавший в Петербург кубинец стал фигурантом уголовного дела после того, как у него проверили телефон. Об этом сообщает «Фонтанка».

30-летнего молодого человека заметили на Большом Сампсониевском проспекте. Во время проверки документов выяснилось, что иностранец прибыл на территорию России в сентябре с туристическим визитом, но до сих пор нигде не зарегистрировался.

Просмотрев фото в галерее телефона мужчины, полицейские увидели фото разных мест из другого района города. По данным издания, это были снимки мест с закладками.

«По следам съемки были обнаружены и изъяты четыре свертка, в которых, как признался сам кубинец, были наркотики общей массой почти 4,5 г», – говорится в публикации.

В отношении иностранца составили протокол, так как он употреблял психотропные вещества без рекомендации медиков. Помимо этого, в его отношении возбудили дело по статье о сбыте наркотиков.

Ранее в Испании ликвидировали наркокартель, ввозивший кокаин через мадридский аэропорт.

