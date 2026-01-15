Размер шрифта
Россиянин отправил фото полового органа приставу и получил срок

В Самарской области мужчину осудили после отправки фото полового органа приставу
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела после отправки фотографии приставам. Об этом сообщает ГУ ФССП РФ по региону.

В отношении фигуранта было возбуждено несколько производств. Мужчина решил направить обращение сотруднику одного из отделений, но приложил к нему откровенное фото. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», прикрепленным файлом оказалось фото полового органа автора.

После этого житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

До этого в Башкирии полицейские задержали 17-летнего юношу за вымогательство фото непристойного характера у 11-летнего ребенка. Представляясь девочкой в соцсетях, он предлагал обменяться личными снимками.

Подросток отправлял поддельные изображения, а от ребенка получал реальные. Его поймали после того, как родители увидели переписку и обратились в полицию.

Ранее в Москве женщина заковала половой орган клиента в клетку и, не освободив, сбежала.

