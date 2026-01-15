Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Тело экс-замминистра труда нашли у дома, который он пытался сдать в аренду за 130 тысяч

Тело экс-замминистра труда Скляра нашли у дома, который он пытался сдать
Отдел КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии по городу Канаш

Тело бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра было обнаружено у порога его собственного дома в Новой Москве, который он ранее пытался сдать в аренду из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Особняк в поселении Филимонковское был куплен чиновником в 2023 году. После неудачи с запуском IT-бизнеса у семьи возникли финансовые сложности, и они сначала пытались продать дом за 31 млн рублей, а затем решили сдать его за 130 тысяч рублей в месяц.

Тело экс-чиновника обнаружили 15 января в его частном доме в поселении Филимонковское. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Как стало известно, Скляр оставил послание бывшей коллеге, в котором обвинил жену в собственной гибели.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда РФ с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате.

Ранее жена Скляра рассказала об их отношениях.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27632413_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+