Тело экс-замминистра труда нашли у дома, который он пытался сдать в аренду за 130 тысяч

Тело экс-замминистра труда Скляра нашли у дома, который он пытался сдать

Тело бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра было обнаружено у порога его собственного дома в Новой Москве, который он ранее пытался сдать в аренду из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Особняк в поселении Филимонковское был куплен чиновником в 2023 году. После неудачи с запуском IT-бизнеса у семьи возникли финансовые сложности, и они сначала пытались продать дом за 31 млн рублей, а затем решили сдать его за 130 тысяч рублей в месяц.

Тело экс-чиновника обнаружили 15 января в его частном доме в поселении Филимонковское. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Как стало известно, Скляр оставил послание бывшей коллеге, в котором обвинил жену в собственной гибели.

Алексей Скляр занимал пост замглавы Минтруда РФ с 2018 по 2022 год. Он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате.

