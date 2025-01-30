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Bloomberg рассказал о доле Керимова в SpaceX

Bloomberg: сенатор Сулейман Керимов владел долей в SpaceX Илона Маска
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Илья Питалев/РИА Новости

Сенатор Совета Федерации РФ от Дагестана Сулейман Керимов владел долей в американской компании SpaceX предпринимателя Илона Маска. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на четыре источник.

Отмечается, что сенатор владел долей через трастовый фонд Heritage Trust в штате Делавэр. По данным агентства, Керимов получил долю в SpaceX в 2017 году, сначала она составляла примерно 1%. Через год сенатор попал под санкции. В июне 2022 года, американское Казначейство заблокировало траст на $1 млрд, который, по его информации, был создан в 2017 году для активов Керимова в Соединенных Штатах.

Накануне сообщалось, что в Нью-Йорке бывшего сенатора США от Нью-Джерси и автора «матери всех санкций» против России Роберта Менендеса приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов других стран.

Ранее Трамп допустил введение новых санкций против России.

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