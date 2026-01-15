Размер шрифта
Общество

Больше половины россиян недовольны работой своих УК

kp.ru: 75% россиян заявили, что их УК плохо делают свою работу
Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Больше 70% россиян признались, что недовольны работой своих управляющих компаний (УК), которые должным образом не следят за состоянием домов, а также не убирают снег и мусор. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно исследованию, 75% респондентов считают работу своих УК плохой. Эти россияне отметили нехватку дворников и уборщиков, из-за которой дома и двор нередко бывают неухоженными.

Другие 22% опрошенных заявили, что их управляющие компании добросовестно выполняют свои обязанности. Респонденты подчеркнули, что сотрудники УК стараются быстро решать все проблемы и наводить порядок. Однако, по словам некоторых россиян, такая работа дорого стоит.

Еще 3% участников опроса проголосовали за вариант «другое». Многие из них рассказали, что проживают в частных домах, у которых нет УК.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого объяснил в разговоре с «Газетой.Ru», возможно ли получить денежную компенсацию от городских властей в случае падения на нечищеном тротуаре. По его словам, в первую очередь инцидент необходимо зафиксировать для суда — вызвать скорую помощь или получить записи с видеокамер.

Ранее большинство россиян выступили против езды курьеров по тротуарам.

