СМИ назвали один из мотивов самоубийства Скляра

SHOT: один из мотивов суицида Скляра — серьезные проблемы с бизнесом
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Бывший замминистра труда Алексей Скляр мог покончить с собой якобы из-за проблем с бизнесом. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Из его информации следует, что фирма, которую чиновник открыл со второй супругой якобы не приносила дохода, из-за чего Скляр, как утверждается, не мог нормально содержать семью и особняк в Новой Москве.

«IT-компания, гендиректором которой сделали 33-летнюю Алину, за 2024 год принесла чуть более 300 тысяч рублей дохода, в 2025-м дела также шли печально. Супруги пытались развивать бизнес и пиарили свои продукты, уверяя, что те «не имеют аналогов на рынке». На фоне проблем с семейным бюджетом у пары начались ссоры», — сказано в посте.

По данным SHOT, тело Алексея Скляра обнаружили в его частном доме в Новой Москве 15 января. По информации источника канала, перед гибелью он разослал своим знакомым сообщения, в которых винил в случившемся супругу. Однако какую именно — нынешнюю или бывшую — не уточняется.

Канал также сообщил, что Скляр развелся со своей первой женой три года назад. Пара прошла через масштабный раздел имущества. После этого он сразу женился во второй раз — на коллеге, которая на 17 лет младше него.

Ранее бывшая жена Скляра отреагировала на новости о его суициде.

