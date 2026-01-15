Размер шрифта
Верховный муфтий России рассказал, почему дипфейки противоречат исламу

Верховный муфтий Таджуддин: дипфейки относятся к разряду харама по шариату
Вадим Брайдов/РИА «Новости»

Свод исламских законов (шариат — прим. ред.) запрещает создавать и распространять ложную информацию, поэтому дипфейки относятся к разряду харама (запрещенного в исламской культуре — прим. ред.). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин.

«Очень часто в соцсетях можно увидеть ролики, созданные искусственным интеллектом (ИИ) и которые размещены мошенниками. Эта информация лживая и называется дипфейком. Даже трудно выговорить. В общем, это харам.. Обманывать нельзя», — заявил он.

По словам Таджуддина, во время войны можно обмануть (врага — прим. ред.) и то лишь во время маневров, чтобы запутать замыслы противника. Помимо этого, есть обман во благо. Верховный муфтий добавил, что обманывать также можно тех людей, которые раньше дружили, но поссорились, однако при подобном поведении может быть единственная цель — чтобы они снова стали друзьями.

Таджуддин выразил мнение, что научный и технический прогресс нужно направлять только на благо человечества.

До этого верховный муфтий заявил, что мусульманам не нужно совершать намазы в публичных местах, потому что это вызывает раздражение общественности, а для молитвы существуют специально отведенные места. По словам Таджуддина, молиться нужно, но не надо делать это напоказ, поскольку важно учитывать интересы всех, кто тебя окружает.

Ранее верховный муфтий РФ заявил, что готов «рвануть» в зону СВО с патриархом.

