Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Суд в Москве взыскал с украинского посольства почти 4 млн рублей

РИА: МОЭК взыскала с посольства Украины в России почти 3,6 млн рублей долга
Виталий Белоусов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) о взыскании с посольства Украины в России задолженности в размере более 3,6 млн рублей по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами иска.

Уточняется, что украинское посольство заключило контракты с МОЭК о снабжении теплом и горячей водой в 2009 году. По одному из договоров – за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, по другому – за период с марта по июнь 2025 года.

Всего с 2022 года МОЭК подала 15 исков к посольству Украины.

В августе прошлого года суд взыскал с украинской дипмиссии более 40 млн рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Всего суд рассмотрел и полностью удовлетворил 12 исков. 13-й был подан в июле 2025 года, однако его до сих пор не приняли к рассмотрению. Сумма взыскания по этому иску составляет более 3,6 млн рублей.

Посольство Украины в Москве не работает с 2022 года.

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+