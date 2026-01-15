Суд в Москве взыскал с украинского посольства почти 4 млн рублей

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) о взыскании с посольства Украины в России задолженности в размере более 3,6 млн рублей по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами иска.

Уточняется, что украинское посольство заключило контракты с МОЭК о снабжении теплом и горячей водой в 2009 году. По одному из договоров – за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года, по другому – за период с марта по июнь 2025 года.

Всего с 2022 года МОЭК подала 15 исков к посольству Украины.

В августе прошлого года суд взыскал с украинской дипмиссии более 40 млн рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Всего суд рассмотрел и полностью удовлетворил 12 исков. 13-й был подан в июле 2025 года, однако его до сих пор не приняли к рассмотрению. Сумма взыскания по этому иску составляет более 3,6 млн рублей.

Посольство Украины в Москве не работает с 2022 года.

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.