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Суд взыскал с посольства Украины задолженность

Суд взыскал с посольства Украины 2,5 млн рублей за неуплату электричества

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Антон Денисов/РИА Новости

Арбитражный суд города Москвы взыскал 2,5 млн рублей с посольства Украины в РФ по иску ПАО «МОЭК» о задолженности за поставленные энергоресурсы. Об этом сообщает ТАСС.

В суде подчеркнули, что задолженность была взыскана в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» за неуплату электричества в размере 2 305 140 рублей 79 копеек, а также неустойка в размере 184 991 рубля 8 копеек.

В сентябре 2024 года сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал почти 5 млн рублей с посольства Украины в России по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) — единой теплоснабжающей организации столицы.

До этого директор Фонда защиты национального исторического наследия Иван Мельников предлагал передать здание дипломатического представительства Украины в Москве российским патриотическим организациям. По его словам, объект не должен простаивать.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук подчеркивал, что Россия оставит в неприкосновенности здание посольства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок.

Ранее в РФ обвинили посольство Украины в рекрутировании наемников.

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