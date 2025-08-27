На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал с посольства Украины в Москве более 40 млн рублей долга

Виталий Белоусов/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 40 млн рублей долга по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, иски о взыскании подавала ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК). Первый иск был подан в июле 2023 года. В его рамках суд обязал украинское диппредставительство выплатить около 16 млн рублей долга и пени по двум договорам 2009 года.

Также из материалов следует, что всего суд рассмотрел и полностью удовлетворил 12 исков. 13-й был подан в июле 2025 года, однако его до сих пор не приняли к рассмотрению. Сумма взыскания по этому иску составляет более 3,6 млн рублей.

Посольство Украины в Москве не работает с 2022 года.

В январе российский суд взыскал 993 тыс. рублей с «Национального культурного центра Украины в Москве». Иск был заявлен департаментом городского имущества Москвы. Ведомство потребовало взыскать «неосновательное обогащение в виде экономии (сбережения) денежных средств вследствие использования земельного участка… не по целевому назначению».

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.

