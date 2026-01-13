Россиянина арестовали за перевод денег военнослужащему с Украины

Житель города Изобильное, расположенного в Ставропольском крае, стал фигурантом уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Stavropol.Media | Новости Ставрополя».

По данным регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, мужчина переписывался с гражданами Украины посредством мессенджеров. При этом в сообщениях он выражал готовность оказать Киеву финансовую поддержку.

«В августе 2022 года с помощью интернет-сервиса обмена валюты он осуществил два денежных перевода на используемое украинским военнослужащим электронное криптовалютное средство платежа», — рассказали в ведомстве.

На этом фоне против россиянина возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 января прокуратура Крыма сообщила, что жительница Московской области предстанет перед судом в республике по обвинению в государственной измене. Как выяснили следователи, женщина в социальных сетях связалась с представителем Службы безопасности Украины и заявила о готовности оказать помощь иностранной разведке. В феврале 2024 года она сняла на видео стоянку с бронетехникой Вооруженных сил РФ и отправила запись куратору. Впоследствии россиянку задержали сотрудники ФСБ.

Ранее жительницу Вологодской области осудили на 13 лет за госизмену.