Общество

Более 200 учителей и врачей получат сертификаты на жилье в Подмосковье

В Подмосковье учителям и медикам выдадут 219 сертификатов на жилье
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье в 2026 году планируется выдать 219 сертификатов на участие в региональной программе социальной ипотеки. Согласно ее условиям, регион полностью оплачивает получателю стоимость жилья, а он платит только проценты по кредиту. Направлена эта мера поддержки на привлечение молодых специалистов, в том числе медиков и учителей, передает 360.ru со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

На сегодняшний день купить жилье на выгодных условиях программы смогли более 3,5 тысячи семей, в этом году к ним присоединятся 80 работников медучреждений, 73 учителя, 60 молодых ученых и пять тренеров. Такие специалисты играют особую роль в развитии региона с учетом создания доступной инфраструктуры – строительства наукоградов, больниц, школ, отметил губернатор.

«Квартира на льготных условиях — это не только квадратные метры, но также хорошая мотивация, уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул он.

Сегодня стартовал прием заявок, который продлится до 27 февраля на региональном портале. Участие в программе могут принять учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и информационно-коммуникационных технологий, а также молодые педагоги со стажем не менее трех лет.

До этого сообщалось, что власти Московской области намерены ужесточить правила выделения жилищных сертификатов. Отмечалось, что для получения сертификата на жилье будет необходимо, чтобы один из родителей был рожден в Московской области. Кроме того, на территории региона нужно непрерывно проживать более 10 лет.

Ранее в Подмосковье решили возобновить выдачу сертификатов на переезд из аварийного жилья.

