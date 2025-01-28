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Правила получения сертификата на жилье планируют ужесточить в Московской области

«Царьград»: в Подмосковье ужесточат правила получения жилищных сертификатов
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Власти Московской области ужесточат правила выделения жилищных сертификатов. Об этом заявил телеканал «Царьград» в Telegram.

«Если раньше претендовать на жилье могли семьи с семью и более детьми, проживающие в области более 5 лет, то теперь условия меняются», — пишет канал.

По его данным, для получения сертификата на жилье будет необходимо, чтобы один из родителей был рожден в Московской области. Кроме того, на территории региона нужно непрерывно проживать более 10 лет.

24 января СК сообщил, что в Мытищах задержали многодетную мать, которая ранее получила субсидию на квартиру от государства.

В ведомстве рассказали, что в рамках расследования дела задержали уроженку Таджикистана. По данным следствия, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, а также предоставила подложную выписку из домовой книги, где указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.

Ранее в МВД назвали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей.

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