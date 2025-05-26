В Подмосковье возобновят выдачу сертификатов на переезд из аварийного жилья

В Подмосковье принимаются комплексные меры для оперативного расселения аварийных домов, однако сложность в том, что программа, реализуемая в рамках нацпроекта, достаточно растянута по времени. Так, если сейчас дом признают аварийным, расселять его будут до 2030 года. Для более быстрого выполнения плана в регионе вернут практику выдачи сертификатов, по которым семьи смогут не ждать годами, а уже сейчас переехать в новое жилье, передает 360.ru со ссылкой на губернатора Андрея Воробьёва.

Глава региона напомнил о введённых ранее сертификатах, подчеркнув, что они помогли многим жителям ветхих домов сменить квартиру в течение месяца. Так как практика показала хорошие результаты, выдачу сертификатов решено возобновить – принимать заявления от жителей будут с 1 июня по 1 августа. Сертификаты будут доступны для тех, чьи дома признаны аварийными и включены в госпрограмму – они смогут приобрести готовое жильё в новостройке на территории любого подмосковного округа.

«Сегодня 2025-й, люди живут в аварийном жилье, и наша задача — максимально быстро найти решение по расселению», — подчеркнул Воробьёв.

Так как программа подразумевает приобретение уже готового жилья, это не только даёт гарантии комфорта жителям, но и поддерживает застройщиков, отметил Воробьёв, призвав активнее привлекать к этой работе девелоперов. Он также поручил главам муниципалитетов находиться в диалоге с жителями, доводить до них всю необходимую информацию.

Сейчас в регионе планируется расселить многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года — в них проживают 43 тысячи человек.

Напомним, в апреле в Госдуму внесли законопроект, который предлагает уточнить срок фактического переселения граждан из аварийного дома. Авторы документа подчеркивают, что он не должен превышать трёх месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме. Сейчас расселение признанных аварийными домов растягивается на годы и десятилетия, что подвергает опасности здоровье граждан.

Ранее в Челябинске расселение дома с падающими потолками затянули на 12 лет.