Жители России стали чаще экономить на лекарствах

«Известия»: в 2025 году россияне чаще покупали более дешевые лекарства

В прошлом году жители России чаще приобретали лекарства по акциям или искали дешевые аналоги. Об этом, ссылаясь на исследование компании Points Health, сообщает газета «Известия».

Так, в 2025 году россияне чаще рассматривали разные предложения на один и тот же лекарственный препарат и выбирали лекарства по более низким ценам. Это вызвано ростом цен на лекарства, уменьшением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

По словам генерального директора Points Health Дарьи Соловьевой, покупатели следят за акциями и выбирают оптимальное соотношение цены и качества препаратов. Так, средняя цена по 70 популярным аптечным товарам отличалась от средней фактической цены продажи на 80-115 рублей. Это свидетельствует о том, что россияне предпочитали более дешевые аналоги в одной аптечной сети либо покупали лекарства на более выгодных условиях у других продавцов.

24 декабря стало известно, что правительство РФ расширило на восемь наименований список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в России предложили заморозить цены на часть лекарств.