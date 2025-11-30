В России озвучили причину медленного импортозамещения ветпрепаратов

Отсутствие привычных и недорогих ветеринарных препаратов стало реальностью для владельцев домашних животных в России. О том, почему это происходит, «Газете.Ru» рассказал генеральный директор InterPharmTehnology Дмитрий Дьяконов.

По его словам, после 2022 года владельцы домашних животных в России столкнулись с дефицитом ряда популярных ветеринарных препаратов, а некоторые из них и вовсе исчезли с прилавков. Причина в том, что многие крупные иностранные производители начали резко сокращать поставки своей продукции в Россию с весны 2022 года. Отдельные группы препаратов какое-то время были доступны в магазинах благодаря наличию складских запасов.

Однако, начиная с 2024 года, эти лекарства можно приобрести в основном на маркетплейсах, и, как правило, они поставляются по «серым» схемам.

«Вот некоторые из наиболее популярных ранее препаратов, которые исчезли из аптек и зоомагазинов: антипаразитарные таблетки от блох и клещей «Бравекто», «Симпарика» и «Нексгард». Наблюдаются перебои с поставками комплексной вакцины для животных «Нобивак», в меньших объемах поступают вакцины от бешенства «Вангард» и «Дефенсор», а также препараты для анестезии «Золетил» и «Тирозол», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, в настоящее время российская фарминдустрия увеличивает объемы производства, однако рост производства ветеринарных препаратов идет медленными темпами. Ветеринарная фармацевтика характеризуется высокой капиталоемкостью и ограниченным количеством игроков. Новые производства создаются преимущественно на частные инвестиции, поскольку стоимость кредитования очень высока, а государственное льготное кредитование не столь распространено.

«Предпринимателям, которые начинали работать в ветеринарной фармацевтике лет 20 назад, приходится запускать производственный процесс практически с нуля, чтобы обеспечить современное качество препаратов и стабильность производства», — добавил он.

Кроме того, отрасль очень разобщена: в отличие от «человеческой» фармацевтики, где существует определенная кооперация, в ветеринарной между производителями наблюдается острая конкуренция.

Несмотря на текущие сложности, эта отрасль демонстрирует большой потенциал роста. Российские потребители готовы тратить значительные суммы на здоровье своих питомцев — цены на препараты для животных могут в разы превышать стоимость аналогичных лекарств для людей.

«Например, лекарство для людей может стоить 200–300 рублей, а стоимость аналогичного препарата для животных может достигать нескольких тысяч. Человек с головной болью может потерпеть, а за лекарство для питомца владелец готов заплатить любые деньги», — рассказал специалист.

Спрос на ветеринарные препараты стабильно высокий, а прогнозы для мирового рынка свидетельствуют о его динамичном росте. В России, как и во всем мире, рынок лекарств для животных демонстрирует уверенный рост, и особенно высокий потенциал наблюдается в сегменте домашних питомцев.

«Сегодня на российском рынке ветпрепаратов 66% приходится на лекарства для сельскохозяйственных животных и 34% — для мелких домашних питомцев. При этом сегмент препаратов для домашних питомцев имеет огромный потенциал для роста, так как Россия занимает третье место в мире по количеству домашних кошек и четвертое — по числу собак», — резюмировал эксперт.

