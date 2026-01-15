Россияне рассказали о своих главных целях на 2026 год

Каждый десятый (10%) россиянин планирует купить квартиру или переехать в более комфортное жилье в 2026 году. Это показало исследование компании Level Group, передает РИАМО.

В список целей на этот год вошли базовые жизненные ценности, уточнили аналитики. 37% опрошенных хотели бы серьезнее заняться здоровьем, например, пройти полное обследование или вылечить зубы, 26% — найти работу мечты, 25% — прийти в желаемую физическую форму. Еще 17% заявили, что планируют избавиться от долговых обязательств, 16% — путешествовать и получать новые впечатления.

«Накопить на квартиру — это не абстрактная мечта, а целый финансовый проект. Часть россиян выбирает путь сокращения расходов (44%), а другая часть (56%) стремится увеличивать доход», — заявил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Пресс-служба Сбера до этого сообщила, что в 2025 году 3,5 млн клиентов Сбера использовали сервис «Цели» в СберБанк Онлайн. Каждый третий сформировал пошаговый план достижения цели и начал ему следовать, средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн рублей. Как показало исследование, чаще всего россияне копили средства на туристическую поездку, технику, авто либо для создания финансовой подушки безопасности.

