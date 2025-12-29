Россияне стали активнее ставить финансовые цели

В 2025 году 3,5 млн клиентов Сбера использовали сервис «Цели» в СберБанк Онлайн. Каждый третий сформировал пошаговый план достижения цели и начал ему следовать, средняя сумма желаемых накоплений — 1,6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Как показало исследование, чаще всего россияне копили средства на туристическую поездку, технику, авто либо для создания финансовой подушки безопасности.

Треть россиян откладывают деньги без определенной цели.

Эксперты отметили, что люди стараются создать эмоциональную связь со своей целью. Это следует из списка самых популярных названий целей: «на мечту», «мое будущее», «море», «свадьба», «выпускной».

Из направлений желаемых путешествий пользователи сервиса «Цели» чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Китай и Турцию.

Самый распространенный срок достижения цели — 6-12 месяцев — указывают 36% россиян. Еще 21% выбирают горизонт от 3 до 6 месяцев, а 19% ставят краткосрочные задачи на срок до одного месяца.

Долгосрочные планы более чем на два года формируют 4,9% пользователей.

«Сервис «Цели» в СберБанк Онлайн находит наиболее выгодные предложения, напрямую связанные с конкретной мечтой. Например, специальные цены на отель или скидку на нужную модель авто. Мы стремимся создать новый опыт персонального финансового менеджмента, чтобы деньги перестали быть для человека источником напряжения», — отметил старший вице-президент, Сбербанка Руслан Вестеровский.

Отмечается, что аналитики PFM (Personal Finance Management) Сбера проводили исследование на основе обезличенных данных.