Россиянам рассказали, в каких регионах самые дорогие новые квартиры

В некоторых городах России квартиры в новостройках продолжают дорожать. Самые высокие цены наблюдаются в оборонно-промышленных регионах. Об этом kp.ru рассказал основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

«Новостройки наиболее существенно дорожают прежде всего в тех регионах, которые тесно связаны с оборонно-промышленным комплексом. Там, где у заметной части населения, включая и военнослужащих, в последние пару лет наблюдался рост зарплат значительно выше среднего», — подчеркнул специалист.

Он отметил, что при этом у жителей есть как возможность, так и желание приобретать недвижимость в родном регионе.

По словам риелтора, рост цен на квартиры в новостройках также происходит в городах с популярными туристическими направлениями. В этих местах повышенный интерес к жилью поддерживается благодаря активному рынку. Эксперт отметил, что такой тренд сохраняется уже на протяжении нескольких лет и останется актуален в 2026 году.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов до этого сказал «Газете.Ru», что новые квартиры в России подорожают на 13–15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

Ранее стало известно, что в России ожидают рост продаж квартир многодетными семьями.