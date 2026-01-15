Россиянам рассказали, как часто можно есть шаурму

Четкой нормы, устанавливающей частоту употребления шаурмы не существует — все зависит от рациона человека, его пищеварения и состава самого блюда. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если собирать шаурму, каждый раз используя новые овощи, разные виды мяса и соусов, а также экспериментируя с подачей, таким блюдом можно разнообразить рацион и спокойно вносить его в меню несколько раз в неделю», — отметила специалист.

Она добавила, что шаурма в проверенных точках общепита — полноценное блюдо. Однако заменять им завтрак, обед или ужин на регулярной основе не рекомендуется.

