Общество

Россиянам рассказали, как часто можно есть шаурму

Врач Кашух: четкой нормы употребления шаурмы не существует
Четкой нормы, устанавливающей частоту употребления шаурмы не существует — все зависит от рациона человека, его пищеварения и состава самого блюда. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если собирать шаурму, каждый раз используя новые овощи, разные виды мяса и соусов, а также экспериментируя с подачей, таким блюдом можно разнообразить рацион и спокойно вносить его в меню несколько раз в неделю», — отметила специалист.

Она добавила, что шаурма в проверенных точках общепита — полноценное блюдо. Однако заменять им завтрак, обед или ужин на регулярной основе не рекомендуется.

15 января празднуются Всемирный день шаурмы и День фигурного катания. В России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники Следственного комитета РФ. Православные верующие чтут память преподобного Серафима Саровского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 15 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, кому опасно есть шаурму.

