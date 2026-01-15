Размер шрифта
Общество

Врач в День шаурмы предупредила, кому опасно есть это блюдо

Врач Кашух: шаурма может навредить при болезнях пищеварительной системы
Шаурма в целом не является вредным блюдом, однако, при некоторых заболеваниях пищеварительной системы от нее лучше отказаться или есть осторожно. Об этом в День шаурмы РИАМО рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Так, например, дискомфорт от такой еды может появиться при желчнокаменной болезни или панкреатите. По словам врача, тем, кто следит за весом, стоит также обращать внимание на состав соусов, поскольку они могут увеличивать энергетическую ценность блюда.

«В стабильном состоянии и при хорошем самочувствии небольшая порция качественной шаурмы безопасна и не несет рисков. Такое блюдо состоит из свежеприготовленного мяса, свежих соусов и разнообразия овощей и зелени. В таком виде блюдо считается сбалансированным, сочетая в себе белки, жиры, углеводы и клетчатку», — отметила Кашух.

Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов до этого говорил, что соус является самым опасным ингредиентом шаурмы. Он посоветовал покупать готовую еду только в крупных торговых точках, где есть водопроводная вода и санузлы, а их работники носят белые халаты, головные уборы и аккуратный маникюр. «Одинокие ларьки» лучше обходить стороной, подчеркнул эксперт.

Ранее Роскачество назвало срок утверждения ГОСТа на шаурму.

