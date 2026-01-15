Размер шрифта
Общество

Врач раскрыла, для кого купание в проруби особенно опасно

Врач Уланкина: купание в проруби особенно опасно для курильщиков
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Купание в проруби особенно опасно для курильщиков из-за недостаточной эластичности сосудов. При охлаждении быстрее наступает их спазм и увеличивается риск обморожения. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Чтобы снизить риск обморожения, рекомендуется предварительно адаптировать кровеносные сосуды к температурным колебаниям — ввести закаливающие процедуры, например контрастный душ», — посоветовала специалист.

Она также призвала за день до ныряния отказаться от алкоголя и, по возможности, от сигарет, а на месте — сделать разминку, чтобы улучшить кровоток в тканях.

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа до этого предупредила, что во время купания в проруби не следует находиться в воде более трех минут. При этом, если человек начинает чувствовать жжение, ему необходимо срочно выйти из проруби.

Ранее врач назвала возрастной диапазон для купания в проруби.

