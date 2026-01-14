Размер шрифта
Новости. Общество

Врач назвала возрастной диапазон для купания в проруби

Врач Уланкина: купание в проруби безопасно для людей от 18 до 60 лет
Купание в проруби наиболее безопасно для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, которые систематически занимаются закаливанием. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, у подготовленных людей сосуды адаптированы к резким перепадам температур, иммунитет крепкий, терморегуляция работает эффективно.

«В этом случае риск переохлаждения или опасных последствий для здоровья минимален, а от купания в ледяной воде человек получит пользу: прилив сил и приподнятое настроение от резкого выброса эндорфинов», — отметила специалист.

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа до этого назвала золотые правила крещенского купания.

Особое внимание эксперт уделила действиям после выхода из воды. Переохлаждение часто наступает не в проруби, а на морозном воздухе, поэтому нельзя оставаться мокрым ни минуты — нужно сразу надеть теплую и сухую одежду, подчеркнула она.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях противопоказаны крещенские купания.

