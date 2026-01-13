Размер шрифта
Россиянам назвали золотые правила крещенского купания

Врач Лапа: в проруби можно находиться не более двух-трех минут
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Врач-аллерголог, иммунолог, терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. «Витела» Людмила Лапа в интервью «Радио 1» перечислила ключевые правила безопасности во время крещенский купаний. Она подчеркнула, что неподготовленный организм может непредсказуемо отреагировать на экстремальное погружение в ледяную воду.

Во-первых, категорически исключается употребление алкоголя, который создает иллюзию тепла, но на самом деле вызывает спазм сосудов и повышает риск инфарктов и инсультов. Во-вторых, находиться в воде следует не более двух-трех минут. Если почувствуется жжение в конечностях, следует немедленно покинуть прорубь.

Особое внимание врач уделила действиям после выхода из воды. Переохлаждение часто наступает не в проруби, а на морозном воздухе, поэтому нельзя оставаться мокрым ни минуты — нужно сразу надеть теплую и сухую одежду.

«Забудьте про «экстремальные» традиции вроде растирания снегом. Ваша задача — восстановить температуру тела», — сказала Лапа.

Она посоветовала быстро переместиться в заранее подготовленное теплое помещение или автомобиль, активно растереть кожу сухим полотенцем до красноты, чтобы стимулировать кровообращение, и выпить горячий чай.

До этого врач предупреждала, что людям с острыми и хроническими заболеваниями, особенно если речь идет о сердечно-сосудистой системе, опускаться в прорубь противопоказано.

Кроме того, ни в коем случае нельзя купаться на Крещение при наличии симптомов ОРВИ. Людям, страдающим от гипертонии, кожной аллергии, чувствительно реагирующим на холод, а также беременным женщинам тоже купаться в проруби запрещено.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. В этот день по всей стране традиционно проходят праздничные богослужения и крещенские купания в открытых водоемах и специально оборудованных купелях.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в Москве на Крещение.

