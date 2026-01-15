Размер шрифта
Россиянкам посоветовали при выборе роддома сходить туда на экскурсию

Врач Тарасова: при выборе роддома фотографий недостаточно
Выбирая родильный дом, родителям стоит ориентироваться не только на популярность учреждения и красивые фотографии, но и на реальные факторы, влияющие на безопасность матери и ребенка. Такой совет в интервью РИАМО дала акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Екатерина Тарасова.

Если нет особых показаний, например хронических заболеваний у матери, она порекомендовала выбрать учреждение, которое находится ближе к дому, а не гнаться «за самым знаменитым» в другом конце города.

«Если есть возможность, сходите на экскурсию в роддом. Обычно их проводят после 30-й недели беременности. Это позволяет оценить обстановку, задать вопросы и даже лично познакомиться с врачом, с которым можно заключить контракт на ведение родов. К сожалению, сейчас из-за эпидобстановки такие экскурсии часто приостановлены. В этом случае стоит полагаться на отзывы и рекомендации», — отметила специалист.

Если беременность осложненная, выбор стоит делать в пользу специализированных перинатальных центров, которые оснащены и укомплектованы всем необходимым оборудованием, добавила она.

13 января стало известно, что девять новорожденных в новокузнецком роддоме № 1 скончались в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки.

Региональное управление Следственного комитета РФ и прокуратура организовали проверки в медицинском учреждении. В частности, следователи проводят проверку по статье «Халатность». В прокуратуре Кемеровской области рассказали, что к проверке также привлекли специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора.

Ранее юрист объяснил, как действовать матерям, потерявшим детей в новокузнецком роддоме.

