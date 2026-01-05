Подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, перевезли в Москву

Минздрав: ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах, привезли в Москву

Подросток, пострадавший при теракте в Хорлах Херсонской области, госпитализирован в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава РФ в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения России, пишет РИА Новости.

«В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России госпитализирован 12-летний ребенок, получивший тяжелую минно-взрывную травму в результате атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области в ночь на 1 января. Дорогу пациент перенес удовлетворительно», — сказали в ведомстве.

4 января помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что подростка, эвакуируют в одно из медицинских учреждений Москвы.

По последним данным, число жертв трагедии достигло 29 человек, двое из которых — дети. Для идентификации жертв теракта Следственным комитетом проводятся генетические экспертизы. На данный момент специалистам удалось установить личности 12 из них.

