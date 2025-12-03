На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае пенсионерка встала из гроба через шесть дней

The Mirror: в Китае пенсионерка воскресла через шесть дней
Rex

В китайской провинции Гуанси 95-летняя пенсионерка Ли Сюфэн, соседи которой считали, что ее не стало, неожиданно «вернулась» к жизни спустя шесть дней. Об этом сообщает The Mirror.

Как отмечается, согласно китайскому обычаю, тело Сюфэн поместили в гроб и оставили возле дома для публичного прощания. Местные жители запаниковали, когда гроб оказался пустым, пока «воскресшая» не была найдена во время приготовления еды у себя на кухне, пишет издание.

Как рассказала впоследствии Сюфэн, она проснулась с ощущением сильного голода в гробу, открыла крышку и пошла к себе домой готовить еду. Впоследствии врачи диагностировали у нее редкое состояние, при котором дыхание почти незаметно. Также по местной традиции, все вещи Сюфэн были сожжены. Таким образом, «воскресшая» осталась без своего имущества.

В ноябре с «того света» вернулся американский фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин. Он пережил сердечный приступ после того, как поднял штангу. Шесть минут его организм не подавал признаков жизни, но мужчина воскрес и принес послание. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее священник объяснил, почему в раю могут оказаться те, кого там не ожидают увидеть.

