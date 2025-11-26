Большинство россиян выступили против езды курьеров по тротуарам

Больше половины опрошенных россиян против того, чтобы курьеры ездили по тротуарам. По их мнению, сотрудники служб доставки должны передвигаться исключительно по дорогам. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно данным исследования, 83% респондентов придерживаются мнения, что курьеры на любом виде транспорта, в том числе и на обычных велосипедах, должны ездить только по дорогам. При этом опрошенные подчеркнули, что сотрудники доставки должны соблюдать правила дорожного движения.

Однако другие 11% участников опроса заявили, что курьеры должны ездить по тротуарам. По их мнению, электросамокаты и электровелосипеды могут стать причиной аварийных ситуаций с участием машин, поэтому им следует искать проезд среди пешеходов.

Еще 6% опрошенных россиян проголосовали за вариант «другое». Они считают, что для пользователей самокатов и велосипедов необходимо построить отельную инфраструктуру, благодаря которой удастся не подпускать их как к пешеходам, так и к автомобилям.

13 ноября депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым выступили с предложением запретить курьерам на электросамокатах и электровелосипедах передвигаться по тротуарам, так как это опасно для пешеходов. Депутаты отметили, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8%.

