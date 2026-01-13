Размер шрифта
Депутаты намерены внести в ГД три проекта по миграционной политике

Яровая: в ГД внесут три проекта по контролю за здоровьем трудовых мигрантов
Владимир Федоренко/РИА Новости

Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы, председателем комиссии по вопросам миграционной политики Ириной Яровой в ближайшие дни внесет в Государственную думу три законопроекта, направленных на усиление контроля за состоянием здоровья трудовых мигрантов, включая проверку на отсутствие опасных заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление о Яровой на первом пленарном заседании весенней сессии нижней палаты парламента.

«Нами подготовлены три проекта федеральных законов, которые касаются обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, подтверждения статуса здоровья лиц, пребывающих для осуществления трудовой деятельности, на предмет исключения опасных заболеваний. Мы вводим прямые запреты на посредничество, повышаем ответственность за достоверность проведения этих процедур. Через наш комитет по контролю Олега Викторовича Морозова мы можем [внести] данные инициативы сегодня и завтра», — сказала Яровая.

Она также призвала всех депутатов поддержать подготовленные инициативы.

В начале декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предложил обязать трудовых мигрантов приобретать полис добровольного медицинского страхования (ДМС) при въезде в Россию для дальнейшего проживания. Парламентарий пояснил, что действующие соглашения России с большинством стран СНГ предусматривают оказание экстренной медицинской помощи за счет бюджета, и этим пользуются некоторые мигранты, включая тех, кто приезжает на позднем сроке беременности. В экстренную помощь, как напомнил Леонов, входит в том числе родовспоможение.

Ранее стало известно, что в России могут запустить эксперимент по целевому набору мигрантов.

