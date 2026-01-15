Размер шрифта
Психолог рассказала, почему россияне чаще разводятся после новогодних праздников

Психолог Савельева: новогодние праздники становятся проверкой для отношений
После новогодних праздников россияне чаще разводятся или расстаются. Причиной разрыва большинства пар в этот период становятся обостряющиеся внутренние процессы. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Эксперт объяснила, что длинные выходные становятся своеобразным катализатором проблем, которые существовали в отношениях еще до этого времени.

«Они не создают новых конфликтов, но обнажают и многократно усиливают те разочарования и эмоциональную пустоту, которые в обычной жизни удавалось игнорировать», — подчеркнула психолог.

По ее словам, в обычные будние дни напряжение в паре нередко сглаживает рутина, работа и постоянная занятость. Однако, когда такой защитный механизм исчезает, партнеры остаются наедине друг с другом и с нерешенными проблемами.

Помимо этого, дополнительной нагрузкой становятся физиологические и бытовые факторы, так как в конце года многие уже находятся в состоянии эмоционального истощения, которому свойственна раздражительность и потеря энергии.

Специалист добавил, что причиной проблем также может стать алкоголь, который снижает самоконтроль. В итоге накопленные обиды и недосказанность могут быть высказаны резко и даже грубо.

«Это не крах отношений, а переход от союза по обязанности к партнерству по осознанному выбору. Праздники становятся жесткой, но честной проверкой на прочность», — сказала психолог.

Клинический психолог Ксения Савельева до этого объяснила, что усталость и отсутствие мотивации после новогодних праздников возникают из-за резкой смены режима питания и сна, а также на фоне нагрузки на нервную систему. По словам специалиста, во время каникул нарушаются циркульные ритмы, происходит смена выработка гормонов сна и бодрствования и адаптация мозга к легкому получению удовольствия.

Ранее психолог объяснила, как выстроить командную работу после праздников.

