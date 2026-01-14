Размер шрифта
Новости. Общество

Психолог рассказала, почему появляется усталость после новогодних праздников

Психолог Савельева: усталость после Нового года связана со сменой режима
После новогодних праздников многие чувствуют усталость и отсутствие мотивации из-за резкой смены режима сна и питания, а также из-за нагрузки на нервную систему. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

«Постпраздничный спад — это не слабость характера, а реакция организма и психики на резкие изменения обстоятельств и привычного режима жизни», — объяснила эксперт.

По ее словам, в период новогодних праздников происходит нарушение циркульных ритмов, смена выработка гормонов сна и бодрствования, а также адаптация мозга к легкому получению удовольствия. Однако для трудовой деятельности необходим другой механизм мотивации.

Помимо этого, дополнительную нагрузку создает и психологический фактор. После длительного отдыха человеку приходится резко настраиваться на дисциплину и контроль, для которых нужны психические ресурсы. Психолог объяснила, что такой переход перегружает префронтальную кору, отвечающую за планирование и самоконтроль.

По словам специалиста, для адаптации к рабочему графику, которая происходит поэтапно, требуется продолжительное время. Базовый период длится 3-7 дней, а полное восстановление может занимать до трех недель.

Семейный психолог Дарья Сальникова до этого предупредила, что скорость включения в рабочий режим после праздников у всех людей разная, и это важно учитывать как руководителям, так и другим сотрудникам. По ее словам, эффективно выстроить командную работу в новом году поможет приятная атмосфера в коллективе.

Ранее россиянам рассказали, как восстановить печень после новогодних праздников.

