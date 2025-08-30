В Алуште рухнул причал «Маяк» с рыбаками

В Алуште на Набережной улице обрушился причал «Маяк». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, во время крушения на нем рыбачили четыре человека, но они не пострадали. Рыбаков быстро эвакуировали, они отделались легким испугом.

В Telegram-канале прокуратуры по республике Крым сообщили, что по факту инцидента организована проверка. В пресс-службе сообщили, что в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и вынесен вердикт по вопросу содержания объекта.

До этого на Алтае в 40 километрах от села Беляши на реке Шипты-кол произошло частичное обрушение деревянного автомобильного моста. В администрации Кош-Агачского района попросили в ближайшее время воздержаться от поездок в направлении от и до села Беляши. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее в Индии обрушился купол известного мавзолея.