В Кемеровской области обрушился мост

В Кемеровской области в Калтане в микрорайоне Шушталеп рухнул понтонный мост. Об этом сообщает местный Telegram-канал »Кемерово №1».

На обнародованных кадрах можно заметить, что временная переправа была перекинута через реку Кондома. Часть сооружения обрушилась по неизвестным причинам.

К текущему моменту официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

До этого специалисты Приволжской железной дороги (ПривЖД), которая является филиалом РЖД, в срочном порядке ограничили движение транспорта по Старому мосту в Астрахани в связи со сдвигом деформационных швов в конструкции. Отмечается, что неполадка возникла в результате динамической нагрузки на мост.

Позже в ведомстве уточнили, что вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев проинспектировал место происшествия. Ему доложили, что смещение на закрытом мосту составляет 160 мм.

Ранее в Дагестане из-за проливных дождей обрушилась древняя крепостная стена.