На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемеровской области обрушился мост

В Кемеровской области в Калтане в микрорайоне Шушталеп рухнул понтонный мост
true
true
true

В Кемеровской области в Калтане в микрорайоне Шушталеп рухнул понтонный мост. Об этом сообщает местный Telegram-канал »Кемерово №1».

На обнародованных кадрах можно заметить, что временная переправа была перекинута через реку Кондома. Часть сооружения обрушилась по неизвестным причинам.

К текущему моменту официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

До этого специалисты Приволжской железной дороги (ПривЖД), которая является филиалом РЖД, в срочном порядке ограничили движение транспорта по Старому мосту в Астрахани в связи со сдвигом деформационных швов в конструкции. Отмечается, что неполадка возникла в результате динамической нагрузки на мост.

Позже в ведомстве уточнили, что вице-губернатор Астраханской области Денис Афанасьев проинспектировал место происшествия. Ему доложили, что смещение на закрытом мосту составляет 160 мм.

Ранее в Дагестане из-за проливных дождей обрушилась древняя крепостная стена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами