Общество

Ветеринары объяснили, как подготовить квартиру к появлению котенка

Pravda.Ru: перед появлением котенка в доме важно убрать опасные растения
Angela Kotsell/Shutterstock/FOTODOM

Перед появлением котенка в квартире важно найти место, куда можно поставить лоток, воду и еду. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Помимо этого, важно изучить список опасных комнатных растений и убрать их, чтобы питомец с ними не столкнулся. Важно также выделить регулярное время на игры с котенком, чтобы он хорошо спал и мог снять напряжение.

Специалисты советуют сразу же посетить ветеринара для осмотра и вакцинации.

«Даже если ваш питомец никогда не выходит на улицу, вы можете принести инфекцию или личинки паразитов на обуви. Проще говоря, профилактика — это единственный способ гарантировать долголетие и здоровье вашего друга», — добавили в сообщении.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал «Газете.Ru», что использование ароматических свечей в доме создает уютную атмосферу, но владельцам домашних животных следует быть осторожными: некоторые эфирные масла и синтетические ароматы могут представлять серьезную опасность для кошек и собак.

Ранее ветеринар объяснил, что влияет на характер котенка.

