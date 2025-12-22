Ветеринар объяснил, что влияет на характер котенка

Характер котят зависит не только от генетики, но и от условий, в которых он растет. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Безусловно, генетика оказывает влияние на поведение животного. Однако именно любовь, терпение и внимательный уход определяют, каким станет питомец. Даже пугливый и недоверчивый котенок со временем может превратиться в ручного и ласкового при должном отношении со стороны человека», — подчеркнул эксперт.

По его словам, особенно важен первый год жизни питомца — ему необходимо спокойное, терпеливое и бережное отношение. Людям важно окружать его заботой и избегать резких движений или действий, которые могут напугать. Кроме того, доверие у котят формируется через игру и еду, добавил Шеляков.

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко до этого рассказал «Газете.Ru», что использование ароматических свечей в доме создает уютную атмосферу, но владельцам домашних животных следует быть осторожными: некоторые эфирные масла и синтетические ароматы могут представлять серьезную опасность для кошек и собак.

