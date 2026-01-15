Россиянам объяснили, могут ли их уволить за опоздание на работу из-за снегопада

Работодатели могут применить дисциплинарное взыскание в отношении сотрудников, если они опоздают на работу из-за снегопада. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, уволить работников можно только в том случае, если они будут отсутствовать на рабочем месте без уважительной причины на протяжении всего дня.

«Но самое главное, что наказание грозит только в том случае, если появление на рабочем месте не в установленное время произошло без уважительных причин. При этом закон не содержит четких критериев, поэтому каждую ситуацию приходится рассматривать индивидуально», — уточнила Яковлева.

Она отметила, что однократное опоздание на работу из-за погодных условий могут счесть уважительной причиной, однако, повторное вызовет подозрение. Эксперт также посоветовала россиян заранее предупреждать начальство о возможном опоздании, чтобы в дальнейшем, в случае спора, подтвердить наличие сообщения. Если работодатель применил наказание и сотрудник с ним не согласен, он может обратиться с жалобой в прокуратуру и подать в суд с доказательствами.

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина до этого рассказала «Газете.Ru», что работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, однако, в этом вопросе много нюансов.

Ранее сообщалось, что учитель из России попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу.