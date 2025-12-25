На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учитель из России попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу

SHOT: в Таиланде учитель из России попал в тюрьму после опозданий на работу
Yupa Watchanakit/Shutterstock/FOTODOM

Учитель из Благовещенска, работавший в одной из тайских школ, оказался в местной тюрьме после того, как дважды опоздал на работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

40-летний педагог из Благовещенска несколько лет назад переехал в Таиланд. В 2022 году он устроился в одну из местных школ преподавателем английского языка и физкультуры. Проблемы начались после того, как мужчина дважды опоздал на работу.

За это нарушение трудовой дисциплины работодатель его уволил. Вслед за увольнением россиянину аннулировали рабочую визу, на основании которой он находился в стране. Попытка решить проблему путем выезда в соседнюю страну через Бангкок для получения нового миграционного штампа обернулась задержанием.

Поскольку на момент выезда у мужчины не было действующего разрешения на пребывание в Таиланде, его отправили в иммиграционную тюрьму. Родственники педагога, потеряв с ним связь, обратились за помощью. В настоящее время они поддерживают контакт с российским посольством в Таиланде, пытаясь добиться его возвращения на родину.

Ранее находящийся в розыске мужчина сам попросился в тюрьму, устав от партнерши.

