Россиянам рассказали, могут ли наказать за опоздание на работу из-за снегопада

Работодатель имеет право наказать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, рассказала «Газете.Ru» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. Однако она отметила, что в этом вопросе много нюансов.

«Важно понимать, как на ситуацию смотрит трудовое право и что реально учитывают работодатели. С точки зрения Трудового кодекса РФ, опоздание — это нарушение режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором. Формально даже задержка на 10–15 минут может быть зафиксирована и стать основанием для дисциплинарных санкций. Закон не содержит строгого перечня уважительных причин опоздания. Это означает, что каждая ситуация оценивается индивидуально с учетом конкретных обстоятельств», — отметила Ганькина.

По ее словам, сильный снегопад сам по себе не является уважительной причиной для опоздания, потому что погодные условия в России достаточно предсказуемы. От работника ожидается разумная предусмотрительность, то есть выйти из дома пораньше или выбрать альтернативный маршрут, предупредила Ганькина. Но если речь идет о чрезвычайной ситуации, например, аномальном снегопаде, транспортном коллапсе, официальных сообщениях о приостановке движения, закрытии дорог или массовых сбоях общественного транспорта, то такие обстоятельства нередко признаются уважительными, сказала эксперт.

Она добавила, что на практике большое значение имеет поведение самого работника: если сотрудник заранее уведомил руководителя о задержке, подтвердил причину скриншотами уведомлений перевозчиков, справками, сообщениями МЧС или ГИБДД, работодатель должен это учитывать при принятии решения. Судебная практика показывает, что при объективных погодных аномалиях и добросовестных действиях сотрудника работодатели, применившие строгие меры, нередко проигрывают споры, подчеркнула Ганькина.

«Можно сказать, что снег не будет универсальным и точно работающим оправданием. Решающее значение имеют масштаб ситуации, разумность действий работника и готовность работодателя действовать, адаптируясь под реальную ситуацию», — заключила Ганькина.

Снегопады в Московском регионе усилились в начале января и к 9 января вышли на пик: по данным Гидрометцентра, за сутки в Москве выпало 21,4 мм осадков (около 40% месячной нормы), и этот снегопад вошел в пятерку самых сильных за весь период наблюдений (146 лет). На этом фоне резко выросла высота снежного покрова: в городе фиксировали сугробы порядка 30–38 см, местами они доходили до 43 см. Из-за непогоды осложнилась работа транспорта: власти и дептранс просили горожан по возможности пересесть на общественный транспорт, а наземные маршруты предупреждали о возможных локальных корректировках. Коллапс затронул и авиаузлы: в аэропортах столичного региона фиксировали массовые задержки и отмены рейсов, Минтранс сообщал об отмене десятков вылетов и задержках более чем на два часа. Городские службы переводили работу в усиленный режим: на уборку снега выводили десятки тысяч единиц техники и большое число сотрудников, чтобы расчистить магистрали, дворы и подходы к транспорту.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.