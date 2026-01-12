В Бельгии 12-летний сын вез пьяного отца на его машине и был пойман полицией

В Бельгии полиция поймала за рулем автомобиля 12-летнего школьника, везшего пьяного отца домой, пишет портал 7 Sur.

Вечером 2 января 2026 года во время проверки водителей на трезвость в рамках традиционной кампании, направленной на борьбу с вождением в нетрезвом виде, полиция коммуны Даффель столкнулась с необычной ситуацией.

Один из автомобилей, приближавшихся к контрольно-пропускному пункту, двигался с крайне низкой скоростью и остановился за несколько десятков метров до полицейских. Когда сотрудники дорожной полиции подошли к машине, они обратили внимание, что водитель выглядел «слишком низким и юным».

Как выяснилось, за рулём находился мальчик в возрасте 12 лет. На пассажирском сиденье рядом с ним находился его отец, который признался, что позволил сыну вести автомобиль, поскольку сам находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я слишком много выпил, поэтому попросил сына отвезти нас домой», — заявил мужчина полицейским.

На заднем сиденье автомобиля находились мать ребенка и двое его младших братьев и сестер. При этом у женщины имелись действующие водительские права, однако по неустановленным причинам она позволила несовершеннолетнему управлять автомобилем в ночное время.

Школьнику был выписан штраф за управление транспортным средством без водительских прав, а его отцу — за передачу управления лицу, не имеющему права водить автомобиль.

Кроме того, полиция оформила отдельный отчет по так называемой «тревожной образовательной ситуации» — правовому механизму, который позволяет инициировать более широкую проверку условий воспитания и семейной среды.

