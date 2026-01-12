Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Полиция поймала за рулем автомобиля 12-летнего школьника, везшего пьяного отца домой

В Бельгии 12-летний сын вез пьяного отца на его машине и был пойман полицией
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Бельгии полиция поймала за рулем автомобиля 12-летнего школьника, везшего пьяного отца домой, пишет портал 7 Sur.

Вечером 2 января 2026 года во время проверки водителей на трезвость в рамках традиционной кампании, направленной на борьбу с вождением в нетрезвом виде, полиция коммуны Даффель столкнулась с необычной ситуацией.

Один из автомобилей, приближавшихся к контрольно-пропускному пункту, двигался с крайне низкой скоростью и остановился за несколько десятков метров до полицейских. Когда сотрудники дорожной полиции подошли к машине, они обратили внимание, что водитель выглядел «слишком низким и юным».

Как выяснилось, за рулём находился мальчик в возрасте 12 лет. На пассажирском сиденье рядом с ним находился его отец, который признался, что позволил сыну вести автомобиль, поскольку сам находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я слишком много выпил, поэтому попросил сына отвезти нас домой», — заявил мужчина полицейским.

На заднем сиденье автомобиля находились мать ребенка и двое его младших братьев и сестер. При этом у женщины имелись действующие водительские права, однако по неустановленным причинам она позволила несовершеннолетнему управлять автомобилем в ночное время.

Школьнику был выписан штраф за управление транспортным средством без водительских прав, а его отцу — за передачу управления лицу, не имеющему права водить автомобиль.

Кроме того, полиция оформила отдельный отчет по так называемой «тревожной образовательной ситуации» — правовому механизму, который позволяет инициировать более широкую проверку условий воспитания и семейной среды.

Ранее в США трое детей угнали машину после уроков вождения на YouTube.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27601693_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+