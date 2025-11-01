Организаторы заплыва в Босфоре отказались общаться с семьей пропавшего россиянина

Организаторы межконтинентального заплыва в Босфорском проливе, в ходе которого пропал российский пловец Николай Свечников, не выходят на связь с его семьей уже два месяца. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала мать спортсмена Галина.

«Нет, организаторы не выходят на связь, вообще нет никакой связи с ними. В первый день, когда прилетела супруга Николая Антонина [в августе], они предоставили, по-моему, водителя и переводчика. На данный момент связи с ними нет», — отметила она.

Семья пловца объявила награду в 1 млн за информацию о его местонахождении.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

