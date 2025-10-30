За информацию о местонахождении пропавшего пловца Свечникова объявлена награда

Награду в 1 млн рублей объявила семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова за информацию о его местонахождении, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Спортсмен пропал больше двух месяцев назад во время заплыва в Босфоре. Мать Николая сейчас находится в Стамбуле. Она пытается добиться какой-либо информации о статусе поисковых мероприятий и возможном местоположении ее сына.

24 августа российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва на Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь несколько часов спустя. В полиции отказались сразу организовать поиски, заявив, что необходимо подождать определенное время. Впоследствии выяснилось, что на старте не было спасательных катеров, а медицинский осмотр участников был поверхностным.

В ходе поисков возникали различные версии случившегося. Так, сообщалось, что россиянин мог самостоятельно выбраться на берег и скрыться. Кроме того, появлялась информация о том, что сигнал с браслета пловца шел со дна Босфора — это опровергла его мать Галина, пояснив, что чип в браслете лишь фиксирует моменты старта и финиша.

Ранее мать пропавшего в Босфоре пловца раскрыла, что сделает для поисков сына.