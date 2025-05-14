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Назван популярный напиток, сокращающий жизнь

20minutos: сладкая газировка сокращает продолжительность жизни
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Shutterstock

Одна банка сладкой газировки может сокращать продолжительность жизни в среднем на 12 минут. Об этом Фармацевт Альваро Фернандес рассказал в интервью испанскому изданию 20minutos.

По словам Фернандеса, к таким выводам пришли ученые Мичиганского университета. Их исследование также показало, что у людей, часто потребляющих такие напитки, повышен развития диабета второго типа, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист объяснил, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой — высокий уровень сахара в крови. Такая патология влечет за собой резкие скачки инсулина, нарушая обмен веществ и провоцируя хроническое воспаление в организме. Это, в свою очередь, может повышать вероятность развития рака.

Фернандес также напомнил о вреде искусственных добавок, таких как красители и консерванты. Эти компоненты могут нарушать баланс микрофлоры кишечника, ослаблять иммунитет и усугублять общее состояние здоровья. Эксперт призвал ограничить потребление сладких напитков и выбирать в пользу воды или других менее агрессивных для организма альтернатив.

Ранее врач рассказала, сколько диетической газировки безопасно пить в день.

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