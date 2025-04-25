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Врач рассказала о вреде газировки для костей и сосудов

Врач Соломатина: газировка сделает кости хрупкими
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Shutterstock

Сладкие газированные напитки могут сделать кости хрупкими, потому что они содержат ортофосфорную кислоту, вымывающую кальций. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, это особенно опасно для пожилых людей и детей. Врач добавила, что большое количество сахара в напитке может спровоцировать гипергликемию — состояние раздражительности, усталости и тревожности. Из-за этого мозг может требовать дополнительную дозу сахара.

«Если энергия, которую дал сахар, не расходуется полностью, образуется жировая ткань. Клетки же перестают пропускать к себе сахар, из-за чего он начинает циркулировать по кровяному руслу и бить по сосудам. В поврежденные места сразу устремляется «плохой» холестерин, который опасен образованием бляшек и тромбов», — отметила Соломатина.

Она добавила, что газировка негативно влияет на микробиом и снижает защитные функции. Чтобы не допустить рисков, врач советует заменить ее на чистую питьевую воду.

Эксперт в области профилактической стоматологии Татьяна Братская до этого говорила, что привычка пить газированные и энергетические напитки через трубочку поможет снизить их негативное влияние на зубы.

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