Новости. Общество

Россиянам дали советы, как войти в рабочий режим после новогодних праздников

Психолог Куликова: входить в рабочий режим после Нового года нужно плавно
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Вернуться к рабочему режиму после отдыха в новогодние праздники поможет плавный подход и отсутствие большого количества задач. Об этом «Пятому каналу» рассказала клинический психолог Алена Куликова.

Специалист посоветовала не требовать от себя после праздников стопроцентной эффективности.

«Мы не должны от себя требовать того, как мы работали раньше. После праздников так же плавно идет вхождение в курс своей работы. Для этого на первую неделю не надо планировать многого», — объяснила она.

По словам психолога, в первую рабочую неделю выполнение задач необходимо разбавлять отдыхом. Также важно постепенно выстраивать привычную рутину, налаживая график сна, рацион и баланс между работой и личным временем. Помимо этого, не стоит сразу убирать новогодние украшения, чтобы ощущения праздника не заканчивалось резко.

Эксперт отметила, что можно использовать лайфхаки для настроя на продуктивную работу. Например, перед тем, как приступить к делам, нужно выделить от 10 до 15 минут на дела, которые помогают «заземлиться», такие как прослушивание музыки. Кроме того, рекомендуется минимизировать отвлекающие факторы, которые мешают сконцентрироваться на работе.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева до этого предупредила, что резкое возвращение к рабочему ритму и высоким нагрузкам после новогодних праздников грозит сбоями в работе нервной и эндокринной систем.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не хотят работать после новогодних праздников.

