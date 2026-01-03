Россия пока не закрыла авиасообщение с Венесуэлой

На данный момент Россия не рассматривает вопрос официального прекращения авиасообщения с Венесуэлой. Об этом ТАСС заявил представитель Минтранса РФ Николай Шестаков.

Он напомнил, что российские авиакомпании не летают в Венесуэлу из-за отсутствия турпотока. Однако у венесуэльской авиакомпании Conviasa есть разрешение на выполнение рейсов по двум маршрутам.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро.